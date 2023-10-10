МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт может привести Запад к ядерной войне с Ираном и его союзниками, — такое прогноз в своей программе в соцсети X сделал известный американский журналист Такер Карлсон. Израиль нарастил импорт вооружений до максимума за 15 лет

В частности, он заявил: "Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь (в США — прим. ред.)"

Как отметил журналист, из-за конфликта уже начали дорожать энергоносители, и, если эта тенденция продолжится, Соединенные Штаты ожидает гораздо более серьезная депрессия, чем в 1930-х годах.

"Около 10 миллионов человек приехали сюда (в США — прим. ред.) из беднейших стран мира за последние три года. Подавляющее большинство из них живут за счет государственного обеспечения. Можете представить, чем это закончится, когда правительство США лишится денег", — отметил Карсон.

Вместе с тем он подверг критике американского сенатора Линдси Грэма, ранее в угрожавшему Ирану "тяжелыми последствиями" за возможное вмешательство в конфликт. Карлсон задался вопросом, что случится, если США на самом деле начнут бомбить Иран.

"Линдси Грэм не имеет представления, что произойдет. Он об этом не думал. Ему почти 70 лет и у него нет детей. Его это не волнует", — отметил журналист.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. После массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.