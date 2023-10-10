МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana — гегемонии США и их союзников, пишет в статье для Bloomberg обозреватель Хал Брэндс. Развивающиеся страны устали от гегемонии Запада, заявили в МИД Сирии

По его мнению, обострение конфликта между Израилем и палестинскими группировками — лишь один из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности.

Брэндс напомнил недавнее заявление советника США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что сегодня на Ближнем Востоке "спокойнее, чем за последние два десятилетия". "Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад", — прокомментировал обозреватель.

Сегодня, по его мнению, трудно найти хотя бы один крупный регион, который обошла бы стороной "нынешняя сумятица". И одной из характерных черт этой "сумятицы" Брэндс назвал окончание Pax Americana — эпохи, когда США и их союзники имели "решающий перевес".

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. А после массированного ракетного удара бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.