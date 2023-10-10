МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Дисциплинарная комиссия Партии обновления Японии рекомендовала исключить депутата Мунэо Судзуки, который посетил Россию без надлежащего уведомления, передает телеканал NHK. В Японии выставили на торги рекордный объем конфискованного золота

Ожидается, что решение будет финализировано на заседании правления партии во вторник, после чего глава партии официально уведомит Судзуки о наказании.

Депутат от Партии обновления Японии Мунэо Судзуки с 1 октября посетил Россию, где провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать обязательное уведомление в парламент, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу, 29 сентября, офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября.

Но проблемой стало не столько это опоздание, сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы в конфликте с Украиной. Он же настаивает на том, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа.

Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.