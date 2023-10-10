МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Прошедшие в Баварии и Гессене выборы стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца, единственный выход для него и его союзников — резкая перезагрузка политики, утверждается в публикации Focus. Партия Олафа Шольца побила собственный антирекорд на выборах, пишет Spiegel

Как отмечает издание, правящие в Берлине коалиционные партии — Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и "Свободная демократическая партия" (СвДП) — потерпели сокрушительное поражение на выборах, названных автором статьи "катастрофой".

"После этого воскресенья в Берлине все будет не так, как было прежде", — утверждает Focus.

Главная раздражающая немцев черта коалиционного правительства — разница между словами и реальными делами властей, отмечает издание.

"Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше сомнений у населения. Это так: не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ", — считают авторы материала.

Как утверждается, если Шольц верит тому, что говорит о себе, то можно вынести "один единственный вердикт": он — "величайший иллюзионист", когда-либо заседавший в ведомстве федерального канцлера.

Если нынешняя правительственная коалиция намерена продолжать свою деятельность, пишет Focus, ее необходимо перезагрузить, то есть сначала нужно провести "безжалостную" инвентаризацию, а потом — "рестарт" без каких-либо табу.

При этом в статье отмечается, что партнеры по коалиции уже давно не доверяют друг другу, и в этом авторы видят "настоящую причину бесконечных споров", которых со временем "становится не меньше, а больше".

Ранее издание Spiegel отмечало, что на прошедших в минувшее воскресенье выборах в Баварии и Гессене партия Олафа Шольца потерпела крупнейшее поражение за всю историю своего участия в выборах в этих землях.