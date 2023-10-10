МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Каждый шестой россиянин недоволен своей работой, каждый третий в 2024 году намерен ее сменить, а четверть — освоить новую профессию, говорится в исследовании образовательной платформы Clevers, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, почему некоторые россияне счастливее других

"Большинство россиян в целом довольны своей работой, но доля тех, кому совсем не нравится то, чем он занимается, оказалась весьма заметна — это каждый шестой. Каждый третий россиянин в 2024 году намерен сменить работу, а четверть — освоить новую профессию… 300 тысяч рублей — максимальная сумма, которую большинство россиян готовы вложить, чтобы сменить род деятельности", — говорится в исследовании.

В свою очередь женщины высказывали недовольство в отношении работы реже опрошенных мужчин: 28% против 39% соответственно. Ключевые причины недовольства работой — карьерный потолок и недостаточно высокая зарплата.

Наиболее высокая доля тех, кто любит свою работу, отмечается в следующих отраслях — дизайнеры, работники сферы образования, специалисты IT-сектора, а также участники финансового сектора и медицинской сферы. При этом чаще других на условия труда жалуются представители добывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей.

Из числа тех, кто намерен сменить работу, большинство объясняли свое желание недостаточно высокой зарплатой, отсутствием перспектив зарплатного роста и неудовлетворительными отношениями с руководством. А из причин по смене профессии выделили низкий уровень зарплаты, отсутствие перспектив роста и желание попробовать что-то новое.

По словам аналитиков, почти половина опрошенных — 47% — готовы потратить от 100 тысяч рублей до 130 тысяч рублей в год на смену профессии, 29% — до 100 тысяч рублей, 18% — от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а остальные 6% — больше полумиллиона. При этом мужчины готовы вложить в это больше, чем женщины. Среди них потратить на смену профессии больше 300 тысяч рублей готовы 31%, в то время как среди женщин — всего 20%.