МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Польша оказалась в роли беспечного посетителя ресторана, обязавшегося оплатить счет гостей за другим столиком, — так описал взаимодействие Варшавы и Киева журнал Myśl Polska. В Европе раскол. Польша делает из Германии "боксерскую грушу"

В публикации, в частности, говорится: "Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами, и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счет".

При этом авторы статьи сетуют, что Польше придется расплачиваться по счетам "другого столика" десятилетиями, в течение которых неизбежно будет ухудшаться уровень жизни польских граждан.

"К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым", — жалуются авторы публикации.

Словно желая нагнать на себя еще больше уныния, они отмечают, что прибыль, на которую почему-то рассчитывало правительство их страны в качестве компенсации за поддержку Украины, оказалась иллюзорной. И тут же называется причина: дело в том, что весь доход достанется исключительно американским компаниям.

Как ранее констатировал Washington Times, решимость западных государств помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта.