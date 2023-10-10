МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС ведет переговоры с Россией касательно израильских заложников, имеющих второе российское гражданство. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera. Израиль нарастил импорт вооружений до максимума за 15 лет

По словам Абу-Марзука, среди пленных в секторе Газа находятся несколько десятков лиц с двойным гражданством.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС вторглись в приграчиные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС анонсировало начало операции "Потоп Аль-Аксы", направленной на борьбу с Израилем. При этом Армия обороны Израиля сообщила о старте операции "Железные мечи" на территории сектора Газа.

В понедельник ливанское движение "Хезболла" заявило об обстрелах объектов израильской армии после гибели трех своих бойцов. Армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны немедленно остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций Совбеза ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными притязаниями, которые многие годы провоцируют напряженность на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.