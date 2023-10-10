МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Еще один россиянин погиб в Израиле, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. "Конец гегемонии". Атака ХАМАС – лишь один из симптомов

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны. Также израильская армия обороны заявляла о начале операции "Железные мечи".

"К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан", — сказал Викторов в эфире первого канала.

Дипломат подчеркнул, что не раскроет подробности, поскольку диппредставительству не известны все обстоятельства, Кроме того, отметил он, с родственниками погибшего пока не связались.

Как сообщало государственное радио Израиля Kan, число погибших жителей превысило 800. При этом, по данным Минздрава Палестины, удары по сектору Газа унесли жизни более 500 человек.

Викторов добавил, что у российского посольства нет данных о гражданах России, которые находятся в заложниках у ХАМАС.

"Детали они не раскрывают. Даже упоминалось в медиапространстве о неких контактах между представителями ХАМАС и некими российскими представителями, но посольству в Тель-Авиве об этом ничего не известно", — пояснил дипломат.

Ранее военное крыло ХАМАС "Аль-Кассам" сообщало, что бригады взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров, а член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук позднее уточнил, что в плену находятся более 100 израильтян.