МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман — гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал предсказание Жириновского об Украине и Израиле

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране поехал в Москву.

"Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли Кремль возвращение Фридмана позитивным шагом и последствием тех призывов президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в России лучше, или не связанным с какой-то тенденцией событием.

Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов.

Михаил Фридман стал одним из первых российских бизнесменов, попавших под санкции Евросоюза и Великобритании. В прошлом году британское Национальное агентство по борьбе с преступностью начало расследование в отношении Фридмана по подозрению в обходе ограничений. дело закрыли в 2023 году.