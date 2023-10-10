МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Русофобская истерика Запада дошла до научного сообщества, российским ученым пытались запретить публиковаться в научных журналах, при общении с европейскими и американскими учеными возникают сложности. Об этом рассказал в беседе с "Аргументы и Факты" химик-кристаллограф, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов. Американский профессор получила Нобелевскую премию по экономике

"Русофобская истерика докатывается до научного сообщества. Время от времени кто-то призывает бойкотировать наших ученых, не рассматривать их работы в международных научных журналах, не приглашать их на конференции", — сказал он.

Оганов пояснил, что с общение с коллегами из Европы усложнилось. Например, отметил химик, ученый из Германии опасается слежки правительства из-за благожелательного отношения к России. Коллеги из Великобритании и Японии сейчас преследуются университетами за сотрудничество с отечественными учеными, добавил он.

Оганов также сказал, что сейчас в России происходит мобилизация научного сообщества. По его словам, до людей начинает доходить, что встал вопрос выживания страны. К тому же, наиболее токсичные представители отрасли уехали за границу.

"Мне кажется, сейчас порядка в науке стало больше — люди лучше делают свое дело. Кто-то занимается фундаментальной наукой, кто-то преподает. А когда каждый делает своё дело хорошо, страна развивается, ее не убить", — подчеркнул Оганов.