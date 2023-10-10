МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Покинувшим Россию и желавшим победы Киеву релокантам в случае возвращения страну обеспечат Магаданом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Формула русофобии. На Западе "отменяют" российскую науку

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что релокантов, совершавших подлые поступки и желающим победы киевскому режиму, в России не ждут. По его словам, таким людям в случает возвращения обеспечен Магадан.

Володин подчеркнул, что эти люди сделали свой выбор, стране они не нужны, поэтому пусть сидят в своей "новой" Родине. По словам политика, России нужно занять позицию.

"А так иначе сюда приедут, покаются, приедут, тут у нас тоже много тех, кто говорит о растревоженных душах. Ну как же вот, да, испугались, но они такие, ну а куда мы без них?! Но, как вы видите, без них-то дышать стало лучше", — добавил депутат.

Релокантами называют людей, "переместившихся" в другой город, страну, чаще всего употребляется в отношении бизнеса.