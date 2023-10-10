МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рост мировых цен на кофе в позапрошлом году и скачок валютного курса в текущем привели к удорожанию напитка в России — в результате умеренно снизилось его потребление, но не качество, прокомментировал РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. "Такском" зафиксировал снижение продаж кофе навынос в России

Ранее во вторник представитель компании-импортера в беседе с РИА Новости высказал мнение, что кофейни РФ из-за колебаний курса валют и роста цен на сырье в мире могут снизить требования к качеству кофе. В целом за девять месяцев продажи в РФ кофе навынос упали на 6% год к году, написала в конце прошлой недели Russia Today.

"У нас в стране сохраняется высокий уровень потребления кофе. Но и в прошлом году, по нашим оценкам, он снизился примерно на 4%. В этом году, может, еще немного — потому что повышение стоимости не может не сказаться на потреблении. И хотя число покупателей не изменится — ведь кофе прочно вошел в нашу жизнь — пить его, возможно, будут реже, сокращая покупки — например, до трех вместо пяти в день", — считает Чантурия.

Он напомнил, что в позапрошлом году на подорожание кофе во всем мире повлиял рост в два и более раза биржевых котировок фьючерсов на зерна кофе; сейчас эти уровни немного ниже, чем год назад, но все еще относительно высоки по сравнению с пятилетней давностью. В текущем году, продолжил Чантурия, на цену кофе и в кофейнях, и в магазинах РФ повлиял валютный фактор; но на качестве производители экономить не будут, подчеркнул он, и в повышении цен тоже не заинтересованы.

КАЧЕСТВО ДЛЯ КЛИЕНТА

"Ни один производитель, который долго работал с брендом, создавая качественный стандарт, не будет рисковать рецептурой продукта, чтобы не потерять лояльную аудиторию: ведь, купив продукт другой рецептуры или хуже качества, покупатель не вернется. Сам же рынок очень конкурентный, поэтому те, кто производит продукцию эконом-сегмента, не заинтересованы в подорожании", — добавил собеседник агентства.

По его мнению, производители будут пытаться экономить за счет снижения затрат на рекламу, возможно, отменят скидки оптовикам или рознице, проведут оптимизацию упаковочных решений, но не более того. Отдельно он прокомментировал ситуацию в HoReCa и в торговых сетях.

HORECA И СЕТИ

"В себестоимости готовой чашки напитка в кофейне доля кофе очень небольшая, а продают там не кофе, а сервис, связанный с кофе — и именно это закладывается в цену продукции в общепите. Доля кофе в себестоимости низкая, но влияние его качества на сервис — очень высокое, поэтому ни одна кофейня не будет рисковать лояльностью гостей", — уверен глава отраслевой ассоциации.

В свою очередь, торговые сети могут компенсировать изменение цены любого продукта различными наценками: например, если речь идет о стоимости продукта с высокой валютной составляющей — кофе или чай — "магазин внутри своей структуры цен, снизив наценку на кофе, может повысить ее на другие товары", и тем самым привлечь покупателей.