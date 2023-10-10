ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал не делать далеко идущих выводов и отказался отвечать на вопрос о якобы возможной причастности России к повреждению газопровода Balticconnector. В Финляндии раскрыли, когда починят газопровод Balticconnector

Первый же вопрос на экстренном пресс-брифинге по случаю повреждения газопровода был задан о причастности России к инциденту.

"На данном этапе мы не делаем слишком далеко идущих выводов", — сказал Орпо.

Представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен призвал не делать догадки.

"Надеюсь, что этот вопрос будет решен в ходе предварительного расследования", — сказал представитель полиции.

Во вторник Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм. О повреждение газопровода стало известно в субботу, когда один из его операторов Gasgrid Finland сообщил о необычном падении давления в Balticconnector.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.