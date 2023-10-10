ГААГА, 10 окт — ПРАЙМ. Нидерланды поддержат расследование повреждение морского газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. В Швеции обещали любую помощь в связи с повреждением Balticconnector

"Тревожные сообщения наших финских и эстонских союзников о возможном саботаже подводной инфраструктуры в Балтийском море. Там, где это необходимо и возможно, Нидерланды поддержат расследование этого дела", — написала Оллонгрен в соцсети Х.

Министр добавила, что Нидерланды вместе со своими партнерами также сохраняют бдительность относительно инфраструктуры в Северном море.

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.