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2023
https://1prime.ru/society/20231010/841944265.html
Социальный фонд увеличит декретные выплаты в 2024 году
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Пособие по материнству увеличили на 54 процента на 2024 год, если сравнивать с текущем годом, заявил председатель Социального фонда Сергей Чирков. "Вторые массовые расходы фонда —... ПРАЙМ, 10.10.2023
общество , экономика, новости, россия, пособия по рождению ребенка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Пособие по материнству увеличили на 54 процента на 2024 год, если сравнивать с текущем годом, заявил председатель Социального фонда Сергей Чирков.
"Вторые массовые расходы фонда — пособие по временной нетрудоспособности в связи с материнством. Они у нас увеличатся значительно и в сумме составят 678 миллиардов рублей, что больше объемов расходов, чем в текущем году на 54%", — сказал Чирков во время заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Чирков добавил, что выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а через год, то есть в 2025 году, они увеличатся в два раза.
То же самое касается трансфертов на реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Они составят 55,8 миллиардов рублей в 2024 году.