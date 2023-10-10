МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Пособие по материнству увеличили на 54 процента на 2024 год, если сравнивать с текущем годом, заявил председатель Социального фонда Сергей Чирков. В США планируют взыскать с американцев ошибочно начисленные соцвыплаты

"Вторые массовые расходы фонда — пособие по временной нетрудоспособности в связи с материнством. Они у нас увеличатся значительно и в сумме составят 678 миллиардов рублей, что больше объемов расходов, чем в текущем году на 54%", — сказал Чирков во время заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Чирков добавил, что выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а через год, то есть в 2025 году, они увеличатся в два раза.

То же самое касается трансфертов на реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Они составят 55,8 миллиардов рублей в 2024 году.