МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Сейсмологи в Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, говорится в заявлении норвежского сейсмологического объединения NORSAR. Премьер Финляндии не ответил на вопрос о виновных в поломке Balticconnector

Отмечается, что магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по их данным, намного ниже, чем у взрыва на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.

"NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 01.20 по местному времени (совпадает с мск — ред.) 8 октября 2023 года", — говорится в заявлении на сайте сейсмологов.

Отмечается, что возможный взрыв был зафиксирован в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски.

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.