МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Москва первой оказала Америке помощь после терактов 11 сентября 2001 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram в ответ на недавнее заявление Никки Хейли, бывшего постпреда США при ООН, кандидата в президенты США. Эксперт проанализировал слова генерала об отношениях России с США

Ранее Хейли сообщила о том, что "друзья у Америки должны быть. Так же, как они нам были нужны 11 сентября. Вот, почему мы нужны Украине, когда Россия это делает. Вот, почему мы нужны Израилю, когда ХАМАС и Иран это делают".

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами терактов стали 2 977 человек.

На это Захарова напомнила, что Россия первой предложила конкретную помощь Америке после трагедии 11 сентября в борьбе с терроризмом. И добавила, что Хейли смешала все в "адский винегрет".

"Призывы американских политиков и общественных деятелей к убийствам, к полному уничтожению людей одной национальности, независимо от правовой стороны вопроса, свидетельствует о глубинных проблемах либерального общества в США, его склонности к насилию, оправданию этнических чисток, шовинизма", — пишет Захарова.

Остается открытым вопрос, почему же США, союзник Израиля, так и не предоставили ему никаких разведданных об операции ХАМАС, которая, очевидно, готовилась около года, заключила официальный представитель МИД.

*Террористическая организация, запрещенная в России