БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила с премьер-министрами Финляндии и Эстонии о случившимся 8 октября на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море, где следователи заподозрили "умышленное действие". Премьер Финляндии не ответил на вопрос о виновных в поломке Balticconnector

В ночь на 8 октября, воскресенье, упало давление в трубе газопровода, вследствие чего он был перекрыт. Позднее появились основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

10 октября сейсмологи Норвегии зафиксировали возможный взрыв в районе Balticconnector. Отмечается, что магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по их данным, намного ниже, чем у взрыва на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.

"Я решительно осуждаю любые акты преднамеренного разрушения критически важной инфраструктуры", — заявила председатель Еврокомиссии.

По ее словам, "Еврокомиссия продолжит сотрудничать с государствами-членами ЕС и НАТО в целях повышения устойчивости к угрозам нашей критически важной инфраструктуре".

Ранее ситуацию с властями Финляндии и Эстонии также обсуждали генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель, а также еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.