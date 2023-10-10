МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Эстония начала расследование в связи с предполагаемой утечкой на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, заявила премьер Кая Каллас. Глава ЕК осудила "преднамеренный" ущерб европейской инфраструктуры

"Я нахожусь в тесном контакте с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, и мы обсудили дальнейшие шаги во время телефонного разговора ранее сегодня. Национальное бюро расследований Финляндии начало уголовное расследование в связи с возможной диверсией на газопроводе Balticconnector, поскольку утечка произошла в исключительной экономической зоне Финляндии. Эстония также начала уголовное расследование в связи с неисправностью газопровода", — приводятся слова премьер-министра на сайте правительства Эстонии.

Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.