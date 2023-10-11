ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. На Украине признали, что Киев не выживет без денег США

"Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже", — сказал Салливан журналистам.

По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. Администрация якобы рассматривает возможность единовременного запроса помощи, которой хватит до президентских выборов, как писали СМИ, в конгресс может поступить проект о выделении 100 млрд долларов.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.