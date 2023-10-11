Вашингтон: выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России
ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже", — сказал Салливан журналистам.
По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате был принят временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. Администрация якобы рассматривает возможность единовременного запроса помощи, которой хватит до президентских выборов, как писали СМИ, в конгресс может поступить проект о выделении 100 млрд долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/society/20231011/841944840.html