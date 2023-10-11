МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от Владимира Зеленского уважения к румынскому меньшинству на Украине и "возвращения территорий", следует из видео, опубликованного на ее странице в Facebook*. В Крыму выставили на продажу квартиру семьи Зеленского

Ранее местные СМИ сообщали о визите Зеленского в Бухарест 10 октября. Украинский лидер, по данным портала G4Media, должен был выступить на заседании румынского парламента, однако власти страны отменили зеседание.

Шошоакэ, встречая Зеленского, прокричала требование вернуть территории и уважать румын и их язык. "Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине", — заявила она.

Сенатор 7 сентября призывала румынское гражданское общество отозвать приглащение Зеленского. "Все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки", — подчеркивала она.

Шошоакэ также пригрозила президенту Клаусу Йоханнису, обещав, что если "поймает" зеленского в парламенте, будет плохо.

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