МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российские звезды и миллиардеры не нужны в Европе и Израиле, скоро они вернутся на Родину, считает депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. В Госдуме раскрыли, что ждет "подлых" релокантов в России

"Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность", — заявил политик РИА Новости.

По его словам, такие люди, "скитальцы по миру в поисках лучшей жизни", вызывают у населения только презрение. Хамзаев напомнил, что бизнесмен Михаил Фридман вернулся в страну, вызвав бурную реакцию общественности.

Депутат выразил уверенность, что спецслужбы проверят мотивы возвращения релокантов и их готовность "раскаяться".

Михаил Фридман стал одним из первых российских бизнесменов, попавших под санкции Евросоюза и Великобритании. В прошлом году британское Национальное агентство по борьбе с преступностью начало расследование в отношении Фридмана по подозрению в обходе ограничений. Дело закрыли в 2023 году.

Ранее предприниматель сообщал о переезде из Великобритании в Израиль. На фоне эскалации палестино-израильского конфликта Фридман вернулся в Москву.

Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возвращение предпринимателя не является чем-то необычным, поскольку он — гражданин России.