МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Магаданская область ждет трудолюбивых и талантливых людей, не примет релокантов и предателей, заявил губернатор региона Сергей Носов. Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал, что "подлых" релокантов, желающих победы "кровавому киевскому режиму", в случае возвращения в Россию ждет Магадан.

"Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам", — сказал губернатор.

По словам Носова, в Магаданской области живут и работают прекрасные люди, настоящие патриоты. Регион развивается в соответствии с поручением президента Владимира Путина, ему нужны образованные и талантливые кадры, подчеркнул он.