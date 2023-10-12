МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Американец из Калифорнии сорвал джекпот и выиграл 1,765 миллиарда долларов в лотерею, это был второй по величине выигрыш в Соединенных Штатах, отметили на сайте Powerball. Обладатель лотерейного выигрыша в полмиллиарда рублей найден на Сахалине

"Билет в Калифорнии обеспечивает выигрыш джекпота Powerball в 1,765 миллиарда долларов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте лотереи.

На сайте также сообщается, что такой выигрыш стал вторым по объему призом в данной лотерее, а также вторым с появления лотереи в США. Первым по величине был выигрыш в 2,04 миллиард долларов, который получили в ноябре прошлого года.

По данным, показанным на портале, счастливчики могут получить деньги двумя способами. Победитель может забрать всю сумму сразу, либо же сначала получить часть, и в течение 29 лет ему будут выплачивать постоянно растущие выплаты оставшейся части.

Обе суммы выигрышей, как сообщает Powerball, указаны до удержания налога.