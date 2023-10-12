МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Журналист Sputnik и его жена пострадали в результате удара украинского беспилотника в районе Белгорода, их четырехлетняя дочь погибла. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Володин призвал проверять поддержавших ВСУ релокантов на факт госизмены

"В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник — 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка: погибла их четырехлетняя дочка Амина", — сказал он.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о падении БПЛА в на частные дома. Спасатели извлекли из-под обломков тела троих погибших, в том числе ребенка.

Киселев добавил, что Украина атаковала российские мирные села от отчаяния.

Гендиректор медиагруппы подчеркнул, что сейчас для поддержки семьи делается все.

Как отметил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что раненый журналист находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, а его жена стабильна после проведенной операции.

Позднее министр науки и образования Валерий Фальков выразил соболезнования жене журналиста Sputnik Хайбара Акифи, сотруднице Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олесе Акифи в связи со смертью ее родителей и дочери от удара украинского беспилотника по Белгородской области.