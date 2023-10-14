МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Жители сектора Газа смогут беспрепятственно попасть с севера на юг анклава в течение еще шести часов, сообщила в субботу израильская армия. Крах экономики. Что принесет миру конфликт Израиля с ХАМАС

"Призываем жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг для вашей безопасности. Извещаем, что армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск). Используйте это время, чтобы попасть на юг", — написал в соцсети X на арабском языке спикер армии Израиля Авихай Адраи.

Он также опубликовал картинку, на которой показаны улицы Салах ад-Дина и аль-Бахр и отметил, что жителям приморских районов позволят попасть к указанным улицам.

Адраи также призвал жителей Газы не верить лидерам ХАМАС, которые, по его утверждению, "уже позаботились о себе".

Первоначально Израиль в субботу утром потребовал от проживающих на севере анклава палестинцев переместиться на юг, что отвергли назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу, назвав это "второй накбой" (исходом — ред.) после первого насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году.

В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам организации на севере сектора переместиться в его южную часть в течение 24 часов. ООН призвала отменить данное предписание, пояснив, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия.

Израильский ультиматум является преступлением против человечности и нарушением международного гуманитарного права, заявила ранее спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур.