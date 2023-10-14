БЕРЛИН, 14 окт — ПРАЙМ. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что урегулировать конфликт на Украине можно путем дипломатии под предводительством Франции и Германии, а не с помощью военных поставок Киеву. Почему Германия не разрешает Украине бомбить Крымский мост

В интервью Süddeutsche Zeitung он отметил, что конфликт может быть прекращен "на уровне действующих лидеров правительств и государств". При этом его "огорчает", что Париж и Берлин в лице Олафа Шольца и Эммануэля Макрона не достигли никаких подвижек в данном направлении.

Шредер добавил, что не верит в окончание конфликта с помощью поставок все большего количества оружия на Украину, особенно на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке.

Он напомнил, что в марте 2022 года в ходе мирных переговоров в Стамбуле продвигал ряд инициатив, включая нейтральность Украины и отказ от вступления в НАТО в перспективе. Экс-канцлер подчеркнул, что продолжает дружить с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя и не поддерживает начало СВО на Украине.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шрёдер, так как он думает о своем народе и его интересах.

Шредера резко критикуют в Германии после начала СВО на Украине за сохранение контактов с Москвой. Его уже лишили части привилегий, положенных экс-канцлеру, и даже пытались исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что, впрочем, не увенчалось успехом.