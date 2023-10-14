МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил расположенных вблизи сектора Газа военных и спросил их, готовы ли они к предстоящему "следующему этапу", сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на офис премьера. Названо число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта

"Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается", — привело издание адресованные пехотинцам слова Нетаньяху.

При этом он не уточнил, что имел в виду, но военные утвердительно кивнули в ответ на его вопрос.