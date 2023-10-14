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2023
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Нетаньяху заявил военным о предстоящем "следующем этапе", пишут СМИ
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил расположенных вблизи сектора Газа военных и спросил их, готовы ли они к предстоящему "следующему этапу", сообщила газета Jerusalem... ПРАЙМ, 14.10.2023
общество , новости, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт, биньямин нетаньяху
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил расположенных вблизи сектора Газа военных и спросил их, готовы ли они к предстоящему "следующему этапу", сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на офис премьера.
"Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается", — привело издание адресованные пехотинцам слова Нетаньяху.
При этом он не уточнил, что имел в виду, но военные утвердительно кивнули в ответ на его вопрос.