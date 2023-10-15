МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Парламентские выборы пройдут в воскресенье в Польше без очевидного прогноза о том, кто одержит победу, ни одна из основных политических сил не сможет единолично получить большинство в парламенте. "Ужасные цифры". В Польше забили тревогу из-за ввоза российского сырья

Однако независимо от результата, вектор внешней политики Варшавы не изменится. Ослабления антироссийских настроений ждать не приходится, а Украина по-прежнему может рассчитывать на поддержку. Хотя Киеву все-таки придется искать способ смягчить конфликт вокруг ввоза зерновых в Польшу.

Кроме того, избиратели ответят на вопросы референдума, касающиеся пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Белоруссией.

ПОПЫТКА УДЕРЖАТЬСЯ

Польские граждане изберут 460 депутатов сейма (нижняя палата) и 100 членов сената (верхняя палата).

Традиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.

Избирательный порог составляет 5% для партий и 8% для коалиций. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 21.00 (8.00 — 22.00 мск).

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) под руководством Ярослава Качиньского намерена удержаться у власти, которую получила на выборах 2015 года, сменив коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии (PO-PSL) и повторно выиграв выборы в 2019 году.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

В этот раз за депутатские кресла поборются почти 90 политических сил, что значительно больше, чем на предыдущих парламентских выборах четыре года назад.

Государственная избирательная комиссия Польши (PKW) в общей сложности зарегистрировала 86 избирательных комитетов: 43 комитета, созданных группами избирателей, 41 комитет политических партий и два комитета, созданных коалициями различных политических сил. Комиссия отказала в регистрации восьми комитетам.

Кроме известных политических партий, имеющих хорошие шансы получить депутатские мандаты, таких как правящая "Право и справедливость", оппозиционная "Гражданская платформа" в выборах намерены также участвовать такие партии, как Антипартия, Польская партия пиратов, Самооборона.

Однако все они имеют низкие шансы пройти в парламент, так как проходной барьер для партий составляет 5% и 8% для коалиций.

Ряд экспертов считает, что ни одна из партий не сможет завоевать более половины кресел в сейме и самостоятельно сформировать правительство. Таким образом, перед страной открывается перспектива создания правящей коалиции либо повторных выборов. Исходя из текущей ситуации в стране и острой риторики политических оппонентов, второй вариант не стоит сбрасывать со счетов.

ПРАВЫЕ И ЕЩЕ ПРАВЕЕ

Предвыборная гонка завершилась в условиях отсутствия явного лидера. Ни один из весомых аналитиков не берется четко прогнозировать, сможет ли "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским сохранить власть в стране на третий срок либо же правление перейдет к "Гражданской коалиции" во главе с экс-премьером и экс-главой Европейского совета Дональдом Туском.

При этом обе партии позиционируют себя как правые.

По мнению польского специалиста в области геополитики, доктора Лешека Сыкульского, основное отличие между ними состоит в их отношениях с Европейским союзом и его структурами.

"Фундаментально, если бы мне нужно было это описать через призму геополитики, отличается не только их отношение к Европейскому Союзу, ко всем планам, связанным с дальнейшим развитием Евросоюза, но и отношение к директивам, выдаваемым Европейской Комиссией. Гражданская Платформа гораздо более эластична в этом вопросе, если речь идет, например, о проблеме лимитов на релокацию иммигрантов, переговоров на тему введения в Польше валюты евро или дальнейших переговоров о потенциальном укреплении интеграции, здесь я говорю о долгосрочной перспективе федерализации Евросоюза", — сказал он РИА Новости.

Правящая партия, по его мнению, имеет гораздо более твердую позицию по этим вопросам.

"Если речь вообще идет о переговорах с Еврокомиссией, PiS занимает позицию, совпадающую скорее с той, которую занимает правительство Виктора Орбана в Венгрии", — добавил он.

ВАШЕ ЗЕРНО — НАШИ ГОЛОСА

Серьезную роль в борьбе за голоса избирателей может сыграть так называемый "украинский вопрос". В последнее время отношения между странами, казавшиеся идеальными сразу после начала российской спецоперации, очень сильно испортились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

Большинство независимых наблюдателей считают, что изначально Польша, допуская на свой рынок украинскую сельхозпродукцию, выполняла пожелания Европейского союза и США, искавших любые средства для предоставления Киеву дополнительного финансирования. Однако с началом избирательной кампании "Право и справедливость" озаботилась привлечением на свою сторону польских работников сельского хозяйства, которые несли финансовые потери от украинского импорта, и запретила ввоз. Это привело к серьезному конфликту с Киевом и обоюдным угрозам по ограничению на рынки, которые пока ни одна из сторон не выполнила.

НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ

С большой долей вероятности можно предположить, что после выборов не стоит ожидать существенных изменений в российско-польских отношениях, вне зависимости от того, кто победит. По мнению Сыкульского, измениться могут только нюансы, но не шлобальный внешнеполитический вектор Варшавы.

"Безусловная поддержка Украины по указанию Соединенных Штатов, несомненно, очень сильно отпечаталась на польско-российских отношениях. Даже если бы произошло какое-то потепление в отношениях или уверенное снижение на несколько тонов в риторике относительно России в Польше, то я считаю, что главный вектор внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Польши не поменяется. Это проатлантический вектор, вернее попросту атлантический вектор, настроенный на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами", — считает Сыкульский.

РЕФЕРЕНДУМ И ТРИВИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Одновременно с парламентскими выборами в Польше пройдет национальный референдум, на который выносятся четыре вопроса, инициированные правящей партией страны "Право и справедливость". По мнению ряда наблюдателей, на плебисцит выносятся вопросы сформулированные таким образом, чтобы на них сложно было дать положительный ответ.

Например, первый вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?".

Второй вопрос касается отношения к повышению пенсионного возраста. Ранее в Польше был повышен пенсионный возраст, но потом вновь снижен.

Гражданам также предложат заявить, поддерживают ли они "принятие тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с принудительным механизмом переселения, навязанным европейской бюрократией", а также ликвидацию забора на границе с Белоруссией.

Практические все оппозиционные силы изначально заявили, что будут бойкотировать референдум, так как считают его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".

Значительного перевеса голосов не было и при назначении референдума в сейме республики. Решение было принято при небольшом перевесе голосов.

В свою очередь миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила, что будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше, но не за референдумом, так как наблюдатели не были приглашены польскими властями для наблюдения за этим процессом. Кроме того, когда БДИПЧ проводила оценочную миссию в Польше, еще не было планов организации референдума.