МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Всех военнообязанных на Украине, в том числе женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы для обновления данных, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы сухопутных войск Украины Владимир Фитьо. Шредер рассказал, кто поможет закончить конфликт на Украине

"Всем военнообязанным в Украине нужно явиться в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы — ред.), чтобы обновить данные. Это касается и женщин-медиков", — говорится в сообщении издания.

Фитьо, по данным издания, отметил, что если у военнообязанного есть право на отсрочку, то он должен предоставить соответствующие документы.

В сентябре он же утверждал, что с 1 октября в стране начнется постановка женщин-медиков на воинский учет, однако мобилизовывать их сразу никто не будет. Ранее член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будет ограничен с 1 октября.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.