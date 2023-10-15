МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Элиты Польши всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, а граждан республики сделали "полезными идиотами" Киева, — такое мнение в статье для издания Myśl Polska высказал депутат сейма от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский. В Польше 15 октября пройдут парламентские выборы

В частности, он написал: "Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас "полезными идиотами" Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, <…> они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле".

Как утверждает депутат сейма, политики Польши рассматривали свою страну в качестве инструмента продвижения западных ценностей на Восток, который, как "буксир" вытянет Украину на Запад.

Однако наглое поведение Владимира Зеленского, по мнению Каминьского, открыло глаза польским украинофилам, ранее обвинявших во всех бедах и проблемах "русских агентов". При этом Украина всегда была олигархическим государством, отметил депутат.

"Что касается "польского адвоката", то ему, судя по всему, в Киеве никто себя ничем обязанным не считает. Ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле мы от Зеленского не дождемся", — подытожил Каминьский.

Отношения между Украиной и Польшей начали ухудшатся из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних стран Восточной Европы. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в ряд приграничных сран Евросоюза, но вместе с тем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрии и Польши объявили об одностороннем продлении эмбарго в одностороннем порядке, в связи с чем Украина обратилась с жалобой в ВТО.