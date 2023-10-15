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2023
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"Это абсурдно". На Западе проанализировали провалы Украины
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Украинское командование терпит провалы, из-за того что не соблюдает основные военные правила, утверждает в статье для Fatto Quotidiano обозреватель Бьяджо ди Грация. Как... ПРАЙМ, 15.10.2023
новости, общество , запад, украина, всу, правила
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украинское командование терпит провалы, из-за того что не соблюдает основные военные правила, утверждает в статье для Fatto Quotidiano обозреватель Бьяджо ди Грация.
Как отмечается в статье, "украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", а это абсурдно с военной точки зрения".
При этом автор подчеркивает, что на поле боя существуют правила, которые нельзя нарушать, и возмущается: "Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней?".
По словам Бьяджо ди Грации, если бы кто-то из командующих НАТО выкинул нечто подобное, "его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность".
С начала июня ВСУ пытаются провести наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, отправляя на передовую подготовленные и вооруженные НАТО подразделения. По заявлению президента России Владимира Путина, ни на одном участке фронта украинской армии не удалось добиться значимых успехов. При этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.