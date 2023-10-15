2023-10-15T04:15:00+03:00
2023-10-15T04:53:49+03:00
2023-10-15T04:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231015/841985342.html
Путин прокомментировал нападки на инициативу "Один пояс, один путь"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Многие воспринимают инициативу "Один пояс, один путь" как попытку кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, видим желание сотрудничать, заявил президент РФ Владимир Путин в... ПРАЙМ, 15.10.2023
новости, общество , транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, россия, владимир путин, китай, инициатива "один пояс, один путь"
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/42/841954249.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/42/841954249.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/42/841954248.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/42/841954248.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/42/841954236.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84195/42/841954236.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231013/841972117.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Многие воспринимают инициативу "Один пояс, один путь" как попытку кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, видим желание сотрудничать, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.
"Мы видим, что кто-то воспринимает ее (инициативу "Один пояс, один путь" — ред.) как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству", — сказал Путин.
При этом он отметил, что идеи РФ в рамках ЕАЭС и "Большой Евразии" полностью совпадают с китайскими идеями в рамках "Один пояс, один путь".
"Наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства "Большой Евразии", они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс, один путь", — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия приветствует эту инициативу, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.
"Вместе работаем, готовы и будем работать дальше", — подчеркнул глава российского государства.