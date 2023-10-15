МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Многие воспринимают инициативу "Один пояс, один путь" как попытку кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, видим желание сотрудничать, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая. Товарооборот Китая с Россией за три квартала вырос, с США сократился

"Мы видим, что кто-то воспринимает ее (инициативу "Один пояс, один путь" — ред.) как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству", — сказал Путин.

При этом он отметил, что идеи РФ в рамках ЕАЭС и "Большой Евразии" полностью совпадают с китайскими идеями в рамках "Один пояс, один путь".

"Наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства "Большой Евразии", они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс, один путь", — сказал Путин.

Он также отметил, что Россия приветствует эту инициативу, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.

"Вместе работаем, готовы и будем работать дальше", — подчеркнул глава российского государства.