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В Китае заявили о стабилизации отношений с США
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Отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "В последнее... ПРАЙМ, 15.10.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, китай, сша, отношения, стабилизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"В последнее время Китай и США последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне, в двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество", — заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю, преодолевать имеющиеся препятствия, действительно уважать коренные интересы КНР и содействовать возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития.
Блинкен отметил, что США готовы работать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи "на полях" саммита G20 на Бали в 2022 году, а также способствовать поддержанию стабильности американо-китайских отношений.