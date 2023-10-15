2023-10-15T05:08:00+03:00
2023-10-15T05:59:24+03:00
2023-10-15T05:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231015/841985581.html
Украинцев готовят к судьбоносному решению США
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Соединенных Штатов помогать Украине в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил на своем YouTube-канале... ПРАЙМ, 15.10.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, украина, сша, помощь
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823297.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823297.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823294.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823294.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823291.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823291.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231013/841972197.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Соединенных Штатов помогать Украине в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, у Украины осталось "совсем мало времени", поскольку США прекратят помощь в "ближайшее время".
Как утверждает Соскин, Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину после ноября в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Причем страны Евросоюза, по его мнению, тоже не смогут помочь Киеву.
"Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия", — предупредил Соскин.
В начале недели Foreign Policy сообщил, что в Европе появились опасения в отношении возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
А телеканал NBC, ссылаясь на данные источника в Белом доме, передавал, что Вашингтон рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.