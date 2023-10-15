МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украинцам необходимо приготовиться к скорому отказу Соединенных Штатов помогать Украине в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. В конгрессе растет убежденность в нецелесообразности поддержки Украины

По его словам, у Украины осталось "совсем мало времени", поскольку США прекратят помощь в "ближайшее время".

Как утверждает Соскин, Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину после ноября в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Причем страны Евросоюза, по его мнению, тоже не смогут помочь Киеву.

"Они забудут про Украину. Так что готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия", — предупредил Соскин.

В начале недели Foreign Policy сообщил, что в Европе появились опасения в отношении возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.

А телеканал NBC, ссылаясь на данные источника в Белом доме, передавал, что Вашингтон рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.