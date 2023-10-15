МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Санкции против России вопреки ожиданиям Евросоюза не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии заявили о праве на самостоятельное выстраивание энергобаланса

"Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят – нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось", — сказал Сийярто в беседе с агентством.

Министр отметил, что в настоящее время этот вопрос никак не обсуждается в Европейском союзе. "Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают", — добавил он.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник, 16 октября, в 10.00 мск.