МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский может быть готов к переговорам с Российской Федерацией, говорится в статье, опубликованной в польском журнале Myśl Polska. СМИ выяснили, какую сумму из обещанной финансовой помощи получила Украина

В самом начале публикации уточняется, что на текущий момент о настрое Зеленского в отношении переговоров можно говорить лишь косвенно. Между тем подчеркивается, что в беседе с румынским телеканалом Digi24 украинский лидер неожиданно заявил, что Украина находится на "завершающем этапе боевых действий".

"До недавнего времени Зеленский был категоричен в этом вопросе — никаких переговоров, боевые действия до последнего украинца. И тут вдруг, на фоне провала контрнаступления, обострения ситуации на Ближнем Востоке и наступления ВС РФ, Зеленский говорит о "завершающем этапе боевых действий", — отмечают авторы статьи.

Также они обратили внимание, что президент Украины в своих ежедневных выступлениях практически перестал упоминать положение ВСУ на фронте, переключившись на палестино-израильский конфликт. По мнению авторов, это говорит, что Киев начал осознавать реальную ситуацию, включая вопрос помощи Запада, которой может не хватить на Украину и Израиль одновременно.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ранее отметил в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong, что ВСУ понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет "какие-то резервы, которые бросит в бой", но, по сути, украинская армия уже уничтожена, заявил он.

При этом депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько 14 октября в интервью газете New York Times весьма пессимистично оценила готовность Запада продолжать разноплановую поддержку Киева.