МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Вызванные климатическими изменениями проблемы с поставками продовольствия могут создать условия для возникновения беспорядков в Британии в ближайшие десятилетия, считают ученые из Кембриджского университета, Университета Йорка и других научных организаций. Соответствующее исследование они разместили в научном журнале Sustainability. Министр финансов Британии заявил об ухудшении положения в стране

Отмечается, что дефицит основных продуктов питания, в частности пшеницы, хлеба, макаронных изделий и круп, могут привести к массовым беспорядкам на протяжении ближайших 50 лет. Причиной нехватки продовольствия названы экстремальные погодные явления, вызванные глобальным потеплением.

Основная масса участников исследования (80%) полагает, что в течение ближайших десяти лет трудности с логистикой станут возможной причиной массовых беспорядков, так как они приведут к отсутствию продовольствия. При этом в перспективе на 50 лет основной причиной восстаний могут послужить неурожаи, вызванные наводнениями, обильным выпадением снега, засухи и иные погодные катаклизмы.

Для снижения рисков возникновения бунтов из-за нехватки продуктов питания ученые предложили два способа: борьбу с продовольственной бедностью, в том числе помощь малоимущим в покупке еды, и совершенствование сельского хозяйства путем снижая его воздействия на землю и климат, а также регенерации деградировавших почв.