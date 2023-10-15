МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В ЕС нет возможности обсуждать стратегические вопросы будущего региона из-за их политизации, если мнение не соответствует мнению либерального большинства, политика будут воспринимать как "кремлевского пропагандиста", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии оценил эффективность санкций Евросоюза

"Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу же воспринимаешься как "путинист", "российский шпион" или "кремлевский пропагандист"… Из-за этой политизации стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьезное влияние на европейское будущее", — пояснил он.

По словам Сийярто, Будапешт убежден, что нужно честно оценивать, какое влияние окажет на ЕС вступление в него Украины.

"Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально", — добавил министр.

Сийярто рассказал, что и до событий на Украине в ЕС "было сложно вести рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам", а после февраля 2022 года "это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 октября в 10.00 мск.