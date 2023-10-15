МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украинское контрнаступление полностью провалилось, при этом на отдельных участках боевых действий ВСУ готовят новые активные наступательные операции, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" президент России Владимир Путин. Ответ главы государства опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина. Украинцев готовят к судьбоносному решению США

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал Путин.

Он также отметил, что на сегодняшний день российские войска улучшают свое положение практически на всем пространстве линии боевого соприкосновения.

"То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", — пояснил президент и добавил, что это касается и купянского, и запорожского, и авдеевского направлений.

"Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю", — уточнил российский лидер.