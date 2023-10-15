МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Рекомендации конгресса США о том, что нужно готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, нельзя назвать здоровыми мыслями, это чушь, вероятнее всего, конгрессмены просто пугают друг друга, считает президент РФ Владимир Путин. Украинское контрнаступление полностью провалилось, заявил Путин

Российский лидер выразил сомнения в том, что людям в здравом уме мысль о такой войне может прийти в голову. При этом он добавил, что если она все же приходит, это "заставляет нас только настораживаться".

"А тем более — воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Так друг друга пугают просто, по-моему", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира — готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить? Но а если говорить про войну между великими ядерными державами — это другая история совсем", — пояснил Путин.

В опубликованном ранее докладе межпартийной комиссии конгресса США говорится, что ядерные силы страны плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях. Авторы исследования считают ядерный конфликт США с Россией и Китаем все более вероятным и предложили принимать решения по поводу сил сдерживания уже сейчас, чтобы быть готовыми дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые якобы возникнут в 2027-2035 годах.