МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроекты о пособиях лицам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте кабмина. "Контур.Маркет" отметил резкое снижение спроса на детское питание в России

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и в статью 111 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что данные изменения позволят повысить качество жизни людей, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, имеющих детей в возрасте до полутора лет.