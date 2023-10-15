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Правительство одобрило законопроект о выплате пособий лицам с детьми
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Правительство РФ одобрило законопроекты о пособиях лицам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 15.10.2023
общество , новости, россия, детские пособия, обязательное страхование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроекты о пособиях лицам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и в статью 111 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Отмечается, что данные изменения позволят повысить качество жизни людей, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, имеющих детей в возрасте до полутора лет.