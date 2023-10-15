ООН, 15 окт — ПРАЙМ. Иранские вооруженные силы не станут вмешиваться, когда Израиль начнет наземную операцию в сектора Газа, если Тель-Авив не предпримет атак на иранскую территорию, "его интересы или граждан", при этом палестинский фронт сопротивления может себя защитить, сообщили РИА Новости в постпредстве Ирана при ООН. ВОЗ призвала Израиль отменить приказ об эвакуации больниц в секторе Газа

"Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Фронт сопротивления может защитить себя", — заявили в постпредстве в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости, собирается ли Тегеран вмешиваться в ситуацию, если Израиль начнет наземную операцию в Газе, и какие меры могут быть приняты в таком случае.