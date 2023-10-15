МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский уже действует Западу не нервы, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время с беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". "Это признание безысходности". Лавров ответил на слова Зеленского

"Ну, (Зеленский. — Прим. ред.) достал, конечно, всех", — сказал дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.

Ларов повторил слова румынского сенатора Диану Шошоакэ, которая считает, что не нужно позволять Зеленскому пересекать границы ее страны.

"Я вам вот что скажу, господин (президент Румынии. — Прим. ред.) Йоханнис: если я поймаю его (Зеленского. — Прим. ред.) в парламенте, будет плохо! Не смейте приглашать его сюда! Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого, бессовестного предателя, в том числе и своей страны", — подчеркнула она.

Ранее румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Зеленского в Румынию 10 октября. Впоследствии, по данным портала G4Media, румынские власти отменили заседание, где предполагалось выступление Зеленского. Однако он опроверг информацию, что планировал там выступать.