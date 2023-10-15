ПАРИЖ, 15 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора предупредил президента Ирана Ибрахима Раиси о возможном расширении конфликта в Израиле на ближневосточный регион, сообщило агентство Франс Пресс. ХАМАС поставил под сомнение отношения Израиля с Россией и Китаем

"Президент предостерег главу Ирана против любой эскалации или распространения конфликта между Израилем и ХАМАС, в особенности, на Ливан", — проинформировало агентство со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент напомнил о необходимости для всех безоговорочно осуждать террористические атаки ХАМАС и о праве Израиля защищаться, а также истреблять террористические группировки, наносящие удары по мирному населению", — указывается в сообщении СМИ.

Ранее МИД Франции сообщил, что Париж не может формально доказать, что Тегеран принимал участие в организации нападения ХАМАС на Израиль.