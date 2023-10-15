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Макрон предостерег Иран от распространения конфликта в Израиле
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора предупредил президента Ирана Ибрахима Раиси о возможном расширении конфликта в Израиле на ближневосточный регион,... ПРАЙМ, 15.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 15 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора предупредил президента Ирана Ибрахима Раиси о возможном расширении конфликта в Израиле на ближневосточный регион, сообщило агентство Франс Пресс.
"Президент предостерег главу Ирана против любой эскалации или распространения конфликта между Израилем и ХАМАС, в особенности, на Ливан", — проинформировало агентство со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент напомнил о необходимости для всех безоговорочно осуждать террористические атаки ХАМАС и о праве Израиля защищаться, а также истреблять террористические группировки, наносящие удары по мирному населению", — указывается в сообщении СМИ.
Ранее МИД Франции сообщил, что Париж не может формально доказать, что Тегеран принимал участие в организации нападения ХАМАС на Израиль.