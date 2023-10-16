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Украинцы теперь смогут въезжать в Россию только через два пункта пропуска
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Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", соответствующий временный... ПРАЙМ, 16.10.2023
новости, общество , транспорт, бизнес, россия, украина, граждане, въезд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", соответствующий временный порядок въезда начал действовать с полуночи 16 октября.
Шестого октября правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности.
Теперь граждане Украины могут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через "Шереметьево".
Такой порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, которые следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Однако он не касается детей до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.