МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", соответствующий временный порядок въезда начал действовать с полуночи 16 октября. Экспорт зерна с Украины в сентябре рухнул вдвое, доходы - почти втрое

Шестого октября правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию граждан Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности.

Теперь граждане Украины могут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через "Шереметьево".

Такой порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, которые следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Однако он не касается детей до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.