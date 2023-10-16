МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за конфликта между Россией и Украиной, — такое мнение в статье для издания Myśl Polska высказал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. В Польше признали, что поляки играют унизительную роль по указке Запада

В частности, он написал: "Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за "незаконное" введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она "нарушила международное право", — написал эксперт.

При этом профессор отметил, что любые попытки Польши заботиться об интересах своих граждан постоянно вступают в противоречие с законами Евросоюза или в целом с международным правом. По выражению Модзелевского, это — "бред".

А Украина он назвал инструментом Германии, с помощью которого немцы пытаются подчинить себе Польшу.

Отношения между Украиной и Польшей резко ухудшились из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних государств Восточной Европы. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований агропродукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении эмбарго в одностороннем порядке. В ответ Киев обратился по этому поводу с жалобой в ВТО.