МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. США подходят к вопросу предоставления военной помощи Израилю совсем не так, как к поддержке Украины, заявил обозреватель ABC News Джон Лайонс. Херш рассказал о планах Израиля атаковать Газу авиабомбами JDAM

Он отметил: "Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю — прим. ред.), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается, в то время как конгресс отказывается от финансирования Украины".

"Решительная и реальная" поддержка Израиля, по словам Лайонса, значительно отличается от "неохотной помощи" украинским властям со стороны Запада.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Тель-Авив заявил, что обсудил потребности Израиля на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Власти США, по словам Блинкена, намерены работать с конгрессом над дальнейшими поставками необходимой помощи.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. После массированного ракетного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.