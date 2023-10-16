МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России перешли в непрерывное наступление и угрожают загнать ВСУ в "котел" в Авдеевке, важном для Украины "стратегическом кармане, который окружен с трех сторон российскими войсками", сообщает британское издание The Economist. Полковник ВС Британии раскрыл фатальную ошибку ВСУ

Наступление российских войск в районе Авдеевки издание называет одним из самых крупных с весны прошлого года.

Цель российской операции, по оценкам журналистов, состоит в том, чтобы загнать ВСУ в "котел" и таким образом изменить ход военных действий, окончательно перехватив инициативу.

При этом в статье подчеркивается, что в настоящий момент Россия имеет все шансы успешно реализовать свои планы. Для этой операции, как сообщают авторы материала со ссылкой на украинских официальных лиц, были выделены до трех батальонов, которые поддерживаются танками, боевыми машинами пехоты и самолетами, запускающими с расстояния высокоточные управляемые бомбы.

Утверждается, что "потеря Авдеевки нанесет большой удар по моральному духу Украины", а кроме того, рухнут надежды ее западных союзников.

При этом The Economist сообщает, что западные официальные лица "крайне скептически" относятся к прогнозам, что до зимы ситуация на линии фронта изменится в пользу Украины. Чтобы укрепить фронт со стороны Авдеевки Киев будет вынужден перебросить туда значительную часть своих сил, что еще больше снизит шансы на успешный исход контрнаступления ВСУ.