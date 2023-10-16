МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский сильно просчитался, доверившись Соединенным Штатам, и теперь ему следует подумать о своей собственной безопасности, заявил в беседе с Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Зеленский выбрал не лучший момент, чтобы ссориться с Польшей

Он заявил: "Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности".

Белый дом, по словам Джонсона, решил отодвинуть заботы украинских властей на второй план и направил основное внимание на Израиль.

"Израиль для США сегодня куда более важный приоритет, чем Украина", — утверждает аналитик.

Ранее в беседе с телеканалом France 2 Зеленский отметил, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

По словам журналиста CNN Стивена Коллинсона, в политических кругах США, вероятно, все чаще будут звучать мнения, что Соединенным Штатам следует сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.